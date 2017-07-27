Президент России Владимир Путин назначил Василия Небензю на должность постоянного представителя России при ООН.

Об этом в четверг, 27 июля, сообщила пресс-служба Кремля.

«Постоянным представителем России при ООН и представителем России в Совбезе ООН назначен Василий Небензя», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что другим указом Владимир Путин освободил Василия Небензю от должности заместителя главы МИД России. Данный пост он занимал с 1 июня 2013 года. Небензя родился в 1962 году, в 1983 окончил МГИМО, владеет английским и испанским языками.

Должность постпреда России при ООН оставалась вакантной на протяжении пяти месяцев после скоропостижной кончины Виталия Чуркина.