Руководство Росгвардии приняло решение создать научные роты, которые помогут в борьбе с терроризмом и обеспечении национальной безопасности государства. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии генерал-лейтенант Евгений Фуженко.

Ожидается, что первая такая рота появится уже осенью. Принятию решения поспособствовал пример Минобороны, где такие подразделения существуют уже несколько лет. На данный момент в них числятся 649 человек.

«Основные направления деятельности, которые нас сегодняшний день мы планируем, — это интернет-исследования, мультимедийные технологии, программно-математическое обеспечение», — рассказал глава Росгвардии.

Научные роты Росгвардии будут состоять как из призывников, так и из контрактников в возрасте 20–27 лет с высшим образованием. Предпочтение будут отдавать победителям олимпиад и конкурсов, участникам научных проектов, которые «имеют особое прикладное значение для войск национальной гвардии».