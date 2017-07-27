Самолет компании Turkish Airlines получил повреждения хвостовой части после столкновения с лайнером казахстанской авиакомпании Scat в аэропорту Стамбула.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на портал Haber7.

По данным издания, казахстанский самолет, направлявшийся в Актау, выруливал на взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Ататюрка. В это же время турецкое воздушное судно буксировали от здания аэропорта на взлетную полосу. Казахстанский самолет задел хвост турецкого лайнера.

В результате происшествия вылет самолета Turkish Airlines был отменен, 286 пассажиров вылетели в Тайбэй на другом самолете.