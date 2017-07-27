Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ может применить меры против «Яндекса» за новый поисковый слоган «Поиск № 1 в России». Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

«Размещение на сайте «Яндекс» под логотипом утверждения «Поиск № 1 в России» может свидетельствовать о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства. По данному факту ФАС рассматривает возможность применения мер антимонопольного воздействия», — говорится в сообщении ведомства.

Замглавы ФАС Андрей Цыганов отметил, что рекламное законодательство РФ также не поддерживает подобные действия «Яндекса».

«Если вы считаете себя лучшими, вы должны это обосновать», — сказал он, добавив, что в ином случае придется отвечать за содеянное.

В «Яндексе», в свою очередь, заявили, что слоган изменен после запуска нового поисковика на время.

«Мы используем его во всех каналах, в том числе и на главной странице «Яндекса». Именно в связи с этим изменен слоган под логотипом — исключительно на время», — цитирует ТАСС пресс-службу компании.

При этом в компании отметили, что, по данным метрики Liveinternet, «Яндекс» занимает первое место в России среди поисковых систем. В июне 2017 года поисковая доля компании составила 51,3% (данные Liveinternet.ru).