Суд Оренбурга вынес приговор экс-министру спорта Оренбурга Олегу Пивунову, обвиняемому в превышении должностных полномочий: штраф 400 тыс. рублей и годовой запрет на работу на госслужбе.

Сам подсудимый своей вины не признал. По словам Пивунова, которого обвиняют в том, что он снимал квартиры для сына и других родственников за счет баскетбольного клуба «Надежда», его оговорил Леонид Цанаев, который занимал должность директора клуба, передает РИА «Оренбуржье».

Агентство напоминает, что вскоре после возбуждения уголовного дела против Пивунова с заявлениями в его поддержку выступили известные в регионе тренеры и спортсмены.

Как говорилось в обращениях, опубликованных на официальных сайтах «Южный Урал» и клуба МХЛ «Сарматы», все происходящее в минспорта — это скандал, а Пивунов к произошедшему не причастен.

Отстраненного министра также поддержали его коллеги по правительству.