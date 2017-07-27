Американский адмирал Скотт Свифт, командующий тихоокеанским флотом США, заявил о готовности Вашингтона нанести ядерный удар по КНР. Об этом сообщает Associated Press.

Заявление было сделано на конференции по безопасности в австралийском университете после совместных учений США и Австралии. По словам Свифта, для нанесения удара необходим только приказ президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что каждый военнослужащий Соединенных Штатов поклялся исполнять приказы главнокомандующего, сообщает телеканал «360».