Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила о своих президентских амбициях. Об этом она сообщила в интервью, которое в четверг опубликовало издание «Главком».

«Участие я принимать буду, а как дальше — будет видно», — сообщила политик.

Савченко добавила, что запуск предвыборной кампании — не такое сложное дело.

«Для участия в президентской кампании в действительности нужно немного: 2,5 млн грн, чтобы зарегистрироваться. Открывается фонд, и честно говорится: я собираю деньги на президентство», — сообщила она.

Президентские выборы на Украине должны пройти в 2019 году.