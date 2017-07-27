Российские эксперты одобрили новые меры по обеспечению безопасности, принятые в Каирском международном аэропорту. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на портал Vetogate.

«Делегация российских экспертов, проводящая проверку, одобрила меры безопасности от момента захода пассажира в здание аэропорта по посадки в самолет», — заявил источник, близкий к делегации.

24 июля российские эксперты по авиационной безопасности и безопасности аэропортов прибыли в египетскую столицу, чтобы ознакомиться с принятыми «мерами безопасности по досмотру пассажиров, багажа, грузов, сотрудников аэропорта в этих зонах», а также мерами допуска на взлетную полосу и работой камер слежения во втором терминале аэропорта.

По данным египетской газеты «Аль-Ватан», проверка может завершиться уже в четверг, по ее итогам будет подготовлен доклад.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате трагедии погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ расценила случившееся как теракт.