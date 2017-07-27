Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства, из-за того что он представил недостоверные данные.

Об этом заявили в администрации президента Украины.

«По представлению Государственной миграционной службы, которая привела убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления, комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины… рекомендовала президенту принять соответствующее решение», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Официальный Киев также добавил, что указ обнародован не будет из-за содержания в нем персональных данных.