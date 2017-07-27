Сделка по слиянию «Яндекс.Такси» и Uber может быть вынесена на рассмотрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Об этом рассказал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов.

«После того, как у нас появился 165 закон, такая вероятность существует. Возможно, придется рассматривать на правкомиссии», –– заявил Цыганов.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев отмечал, что ведомство в течение 90 дней после поступления ходатайства решит, будет ли одобрена сделка «Яндекса» и Uber. По его словам, рассмотрение требуется, так как сделка может создать угрозы для конкуренции на рынке онлайн-агрегаторов такси.

«Чтобы говорить о том, можно ли сливаться или нет, нам нужно подсчитать количество клиентов, посмотреть количество поездок, посмотреть цены, то есть мы должны приступить к рутинной, общей для нас процедуре анализа рынка и соответствующее ходатайство тоже получить», –– сказал Артемьев.

«Яндекс.Такси» и Uber 13 июля объявили о том, что собираются объединить бизнесы по онлайн-перевозке в России и еще пяти странах, среди которых Белоруссия, Армения, Азербайджан, Казахстан и Грузия. Объединенный бизнес оценивается в $3,725 млрд.

Сделка уже одобрена советами директоров компаний, завершить ее планируется в конце 2017 год после одобрения регуляторов.

Отмечается, что после закрытия сделки «Яндекс.Такси» и Uber для клиентов останутся отдельными агрегаторами. Uber уже заявила, что ее тарифы не изменятся.