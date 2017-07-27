26 июля в Вачском районе Нижегородской области в результате дорожно-транспортного происшествия, в котором столкнулись три автомобиля, пострадала девятилетняя девочка.

Авария произошла на 104-м км автодороги Нижний Новгород — Касимов около 7:50. По предварительным данным, автомобиль Nissan, за рулем которого находился 29-летний мужчина, не удостоверился в безопасной дистанции и столкнулся с «ВАЗ-2115» и «ГАЗ-3110», сообщает НИА «Нижний Новгород».

Пострадавшая девочка находилась в автомобиле «ВАЗ-2115». Ее доставили в медицинское учреждение с переломом шейки бедра.