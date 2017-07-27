Адвокат Мары Багдасарян Давид Кемулария опроверг информацию о задержании стритрейсерши. По его словам, девушку никто не останавливал и не задерживал.

Ранее СМИ сообщили о задержании стритрейсерши Мары Багдасарян вечером, 26 июля, на улице Улофа рядом с Воробьевыми горами. Как сообщает телеканал «360», девушка якобы каталась на своей машине по городу, не имея водительских прав: по решению Савеловского суда столицы ее право на управление транспортным средством было прекращено.

Мара Багдасарян ранее стала одной из фигуранток резонансного дела о лихачах на Gelandewagen, а после этого неоднократно была задержана за другие нарушения ПДД. За многочисленные неоплаченные штрафы суд отправил ее на обязательные работы, которые та стала прогуливать, за что была арестована на 15 суток. Позднее Багдасарян предоставила поддельный больничный, за что ее приговорили еще к году исправительных работ, пишет «РИА Новости».