Первый детский технопарк «Кванториум» планируется открыть Пензе. На реализацию инновационного проекта выделено более 80 млн рублей, больше половины — из федерального бюджета.

Будущее учреждение будет работать на базе технопарка высоких технологий «Рамеев». Планируется, что обучение в нем пройдут как минимум 800 юных жителей Пензенской области. Предполагается, что юные подопечные технопарка смогут изучать перспективные естественнонаучные и технические направления. В частности, для детей будут проводить занятия в формате интерактивных лекций, тренингов и деловых игр. Разработка подобных парков предназначена для создания среды для ускоренного развития детей от 5 до 18 лет в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления.

Как сообщает ИА «Пенза-пресс», технопарк заработает к осени текущего года. В настоящее время учреждение ведет прием прием заявок для обучения.