Сборная России достойно сыграла на Кубке конфедераций. Об этом заявил защитник московского ЦСКА Мариу Фернандес.

«Посмотрел только один матч — с Португалией. Считаю, команда выглядела достойно. Все-таки сборной противостояли чемпионы Европы, да и вообще группа была тяжелой», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Фернандес добавил, что игроки показали свой максимум и выложились, и их «ни в чем нельзя упрекнуть».

«Но получилось так, как получилось. Нам всем надо продолжать усиленно работать и прогрессировать», — заключил футболист.

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