Клиентам туроператора «Аэлита Трэвел» придется повторно оплатить купленные авиабилеты в других организациях. Об этом сообщается на сайте компании.

«Клиентам, заключившим с ООО «Аэлита трэвел» договор об оказании услуг (авиаперевозка) из Москвы или Санкт-Петербурга в Болгарию (Бургас) в период c 26 июля по 7 октября 2017 года в силу невозможности исполнения обязательств по вышеуказанным договорам, рекомендуем повторно оплатить авиабилеты в других компаниях, которые осуществляют данный вид деятельности», - сказано в сообщении.

Как сообщает агентство «Интерфакс», 875 туристов не смогут ни воспользоваться приобретенными путевками, ни получить выплаты. При этом в сообщении туроператора уточняется, что возврат денежных средств будет осуществляться по соответствующим заявлениям, которые размещены на сайте компании.

Туроператор «Аэлита Трэвел» работал с 1997 года, специализируясь на детском отдыхе. 23 мая 2017 года компания была исключена из реестра туроператоров Ростуризма, но только на прошлой неделе объявила о приостановлении деятельности. В Ассоциации туроператоров России отметили, что в сложившейся ситуации пострадавшие туристы могут обратиться за компенсациями только в фонд персональной ответственности в объединении операторов выездного туризма «Турпомощь», однако «на каждого из них придется по 125 рублей выплат с копейками».