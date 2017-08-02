Прошел месяц с момента вступления в силу изменений в Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», касающихся в первую очередь аудиовизуальных сервисов (проще говоря, онлайн-кинотеатров). Учитывая, что число пользователей данных сервисов во всем мире растет не по дням, а по часам, эти изменения быстро почувствовали на себе многие россияне.

Надежды на снижение цен, расширение ассортимента, повышение удобства пользования пока не сбылись. Первое, с чем столкнулся пользователь, — это угроза закрытия привычных сервисов, а вот вероятность появления более доступных и удобных легальных порталов практически упала до нуля.

Проблема в том, что серьезное ужесточение регулирования коснулось только легальных и законопослушных компаний. Эти компании занимают всего лишь несколько процентов рынка, и теперь им будет еще сложнее эту долю увеличивать. Зато реальные игроки этого рынка — владельцы крупнейших соцсетей, пиратских ресурсов и торрентов — получили что-то вроде официальной индульгенции.

Не секрет, что практически все работающие сейчас в мире и в России легальные сервисы музыки и кино убыточны и требуют постоянного дотирования от владельцев. Исключением является Netflix, приносящий условную прибыль: это несколько процентов в год, которые, по оценке экспертов, без изменения бизнес-модели вряд ли окупят инвестиции. Правда, некоторые сервисы время от времени выступают в СМИ с заявлениями о выходе на прибыльность, касающимися результатов, как правило, одного квартала, чтобы убедить инвесторов в перспективности бизнеса.

Новые правила еще больше усложняют текущую работу легальных компаний, и с этим можно было бы смириться как с неизбежным злом, но главное — увеличивают риски и сокращают перспективы инвестирования. Для небольших проектов это может оказаться фатальным. Впрочем, и крупные зарубежные компании, взвесив риски и затраты, могут отказаться от работы в России.

Не сомневаюсь в том, что законодатель вряд ли планировал достичь именно таких результатов. Задачи стояли благородные: совершенствование отрасли, ее прозрачность и эффективность, защита интересов государства и отечественных производителей, борьба с террором и экстремизмом.

Что получилось в результате? Описанный в законе механизм регулирования следует изучить пристально. Итак, в России создается особая правительственная комиссия, контролирующая любые аудиовизуальные сервисы, участие в них зарубежных владельцев, ведущая их реестр, а также разрешающая работу в России зарубежным сервисам.

Все ресурсы с видеоконтентом должны быть снабжены специальными счетчиками, одобренными Роскомнадзором. Если посещаемость ресурса превысит 100 тыс. пользователей в сутки, комиссия рассмотрит вопрос о признании ресурса аудиовизуальным сервисом. К примеру, таковым сервисом может быть признан любой насыщенный видеоконтентом сайт, даже не подозревающий, что он аудиовизуальный сервис.

Впрочем, комиссия сможет утверждать вывод ресурсов из-под действия отдельных положений закона сразу по многим параметрам, обозначенным весьма размыто. Например, владеть российским сервисом иностранцам разрешат, если они «будут способствовать развитию рынка аудиовизуальных сервисов в Российской Федерации». Понятно, что в этой ситуации любое решение комиссии будет вызывать множество вопросов и подозрений.

А теперь самое интересное: в законе прямо указано, что поисковые системы и ресурсы, на которых аудиовизуальные произведения размещаются преимущественно пользователями, не являются аудиовизуальными сервисами, то есть новое регулирование на них не распространяется. И это притом что абсолютное большинство видео в Рунете распространяется именно через такие ресурсы.

Итак, отныне жестко регулируемые добросовестные отечественные сервисы должны будут из последних сил пытаться продавать фильмы, которые официально свободные от регулирования соцсети, видеохостинги и торренты уже раздали бесплатно или почти бесплатно. Вряд ли развитие рынка аудиовизуальных сервисов в Российской Федерации будет ускорено такими мерами.

Автор — аналитик, журналист, член Совета по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты РФ