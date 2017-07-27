Первая ледозаливочная машина доставлена в Иркутск для подготовки к чемпионату мира по хоккею с мячом среди мужских команд 2019 года. Стоимость техники составляет около 15 млн рублей, деньги выделены из областного бюджета. Большой бункер и широкое лезвие ножа позволяют в максимально короткий срок подготовить качественную площадку. Всего приобретут шесть машин американского производства марки «Zamboni». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Чемпионат мира по бенди среди мужских команд пройдет в Иркутске в 2019 году. Такое решение было ранее принято на исполкоме Международной федерации хоккея с мячом.

Бенди — зимняя спортивная командная игра, проводящаяся на ледяном поле с участием двух команд (по десять полевых игроков и одному вратарю в каждой). Термин «хоккей с мячом» является официальным в России. В международной практике принято название «бенди». Изначально в России хоккей с мячом носил название русского хоккея. Хоккей с мячом официально признан Международным олимпийским комитетом в качестве зимнего вида спорта, однако в официальную программу зимних Олимпийских игр до настоящего времени не входит.