Сокращение мест в стационарах связано с тем, что койки высвобождаются из-за новых подходов к лечению и развитию фармацевтики.

Об этом заявил официальный представить министерства здравоохранения.

«Одним из важнейших направлений работы в настоящее время является снижение неэффективных мощностей, и, прежде всего, избыточных, нерационально работающих круглосуточных коек стационаров», – цитирует его «РИА Новости».

При этом он добавил, что объем медицинской помощи даже увеличивается, поскольку современные методы лечения позволяют амбулаторно оказывать пациенту помощь, которую раньше оказывали в больницах.