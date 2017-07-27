Президент Украины Петр Порошенко заявил об успешных испытаниях беспилотного БТР «Фантом-2».

«Беспилотный БТР «Фантом-2»: мощный и эффективный. Способен создать эффект «Града» на поле боя и уже подтвердил свою надежность во время успешных испытаний», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

«Фантом-2» был модернизирован с учетом инициатив, предложенных украинскими военными до начала испытаний. У беспилотника появилась новая колесная формула 8х8, что позволяет разместить на БТР больше нагрузки и установить более мощное оружие, передает телеканал «Звезда».

В ходе испытаний также прошел проверку противотанковый комплекс «Стугна-П» и легкий переносной ракетный комплекс «Корсар».

Глава Украины добавил, что армия страны становится с каждым днем сильнее.