Руководство Калининградского зоопарка предложит гостям входные билеты в обмен на плетеные корзины. Соответствующее предложение будет доступно в воскресенье, 30 июля — в зоопарке будут отмечать День обезьян, сообщили в пресс-службе учреждения.

Принесенные посетителями корзины намерены использовать в качестве жилых помещений для животных. В основном, требуются корзины из натуральных материалов: лозы, бересты и коры. Входные билеты посетители смогут получить, обменяв их на корзины диаметром не менее 30 см, которые будут переданы в отдел тропических животных, сообщает «Клопс.Ru».

Калининградский зоопарк находится на территории бывшего зоологического сада Кенигсберга (довоенное название Калининграда), который был основан немецким предпринимателем Германом Клаассом. Во время открытия зоопарка в 1896 году в его коллекции было около 900 животных 260 видов. В наши дни коллекция зоопарка насчитывает почти 2 тыс. особей 300 видов животных, половина из которых внесена в международную Красную книгу.