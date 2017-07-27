26 июля в Саратове в контактном зоопарке на проспекте Кирова леопард напал на маленькую девочку. Ребенок получил повреждения в области шеи и был госпитализирован.

Жительница Саратова привела четверых детей, двое из которых являлись родными, в контактный зоопарк на проспекте Кирова в Саратове. Все вместе они зашли в клетку к леопарду, когда работник зверинца рядом отсутствовал. По предварительной информации, хищник неожиданно набросился сначала на одного из мальчиков, а потом на шестилетнюю девочку, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Мать пострадавшей обратилась в отделение полиции с заявлением против владельца зверинца. На место происшествия выехали специалисты. Родители мальчика, на которого якобы сначала набросился леопард, в полицию не обращались. Управление ветеринарии правительства области также взяло случай в работу.