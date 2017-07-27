Сотрудники украинской полиции предотвратили теракт в Луганской области. Об этом заявила пресс-секретарь регионального управления полиции Татьяна Погукай.

По ее словам, в оперативную службу поступило сообщение о подозрительном газовом баллоне в районе села Кудряшовка, рядом с обочиной дороги к селу Новая Астрахань.

«В земле на глубине 30 см обнаружено самодельное взрывное устройство, состоящее из двух разрезанных частей газового баллона, взрывателя к противотанковой мине МВЧ-62 и проводов», — написала она на своей странице в Facebook.

Она также уточнила, что специалистам удалось обезвредить взрывное устройство. Возбуждено дело по статье «Террористический акт».