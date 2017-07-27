Судно «Волгонефть-38» арестовано приставами за долги в Ярославле. Для этого им понадобилась помощь спасателей.

Как сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ», владелец судна не спешил с выплатой долга банку, поэтому кредитор обратился в суд. Тот постановил продать в счет уплаты долга имущество, находящееся в залоге.

Даже после предупреждений должник не погасил задолженность. Тогда приставы с помощью GPS-навигатора установили местоположение судна и выяснили, когда оно зайдет в порт Ярославля.

Когда же этого не произошло, на помощь позвали спасателей из управления МЧС, которые предоставили два катера. Приставы пытались связаться с экипажем, однако тот не отвечал на позывные. После этого судно было взято на абордаж. Позже «Волгонефть-38» было арестовано.

В том случае, если должник не рассчитается с кредитором в полном объеме, судно передадут на реализацию. Суд оценил его в 61 млн рублей.