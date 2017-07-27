За первое полугодие 2017 года ГИБДД зафиксировала рост числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием пассажирского транспорта. В ходе проверок предприятий, занимающихся перевозками пассажиров, были выявлены множественные нарушения.

«В частности, не проводились необходимые процедуры для допуска водителей на рейс, в транспортных средствах отсутствовали либо не работали специальные устройства, контролирующие соблюдение водителями режима труда и отдыха (тахографы), которые перевозчики часто не устанавливают из экономии. Это свидетельствует об отсутствии какого-либо контроля со стороны компаний-перевозчиков за обеспечением безопасности как самих пассажиров, так и состоянием водителей», — отметили в госавтоинспекции.

После выявления нарушений ГИБДД выписала более 112 тыс. штрафов.

По данным статистики, за прошедшие шесть месяцев на дорогах по вине водителей автобусов произошло 2531 ДТП, что на 3,6% выше аналогичного периода прошлого года. В них погибли 155 человек погибли и почти 4 тыс. получили ранения. За последние два месяца по стране в ДТП с автобусами погибли 33 человека и 106 получили травмы различной степени тяжести.

При этом в ГИБДД отметили, что в целом число ДТП по стране снижается. Так, с начала года на российских дорогах было зафиксировано на 6,3% ДТП меньше, чем за аналогичный период прошлого года.