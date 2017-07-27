«Сдвиг в политической психике» и «острая политическая паранойя» — так сенатор Алексей Пушков прокомментировал последние новости из США.

В четверг член Совета Федерации написал в Twitter:

США вводят новые санкции пр. России, угрожают ядерным ударом Китаю... Сдвиг в политической психике налицо. Форма острой агрессивной паранойи. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 июля 2017 г.

Таким образом Пушков отреагировал на решение палаты представителей конгресса США о расширении экономических санкций против России и готовность нанести ядерный удар по Китаю, о которой сообщил командир Тихоокеанского флота США Скотт Свифт.