Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности за нелегальный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за подделку акцизных марок. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ дополнятся статьями «Незаконные производства и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». Согласно документам, нарушителей будут штрафовать на сумму от 50 тыс. до 4 млн рублей или в размере дохода осужденного за период от 3 месяцев до 4 лет. Также в качестве наказания предусмотрены принудительные работы на срок до 5 лет и лишение свободы до 8 лет, при этом виновные будут лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 3 лет. Тяжесть наказания зависит от совершенных действий.

Закон был принят Госдумой 14 июля, одобрен Совфедом 19 июля текущего года. В пояснительной записке сказано, что около 30% розничных точек работают нелегально. Согласно данным, количество подпольных цехов по производству алкогольной продукций с каждым годом растет — в 2015 году было обнаружено 175 точек.