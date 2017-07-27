Завершились съемки эксцентричной комедии режиссера Александра Андрющенко и компании «Водород» под говорящим названием «Напарник». Главным героем картины стал ребенок, нарисованный при помощи компьютерной графики. Рисовали чудо-малыша Хрома с актера Александра Петрова, а голос ему подарил Сергей Гармаш.

— Когда режиссер Саша Андрющенко позвонил мне и спросил: «А хочешь сыграть тело Гармаша?», сказать, что я растерялся, это не сказать ничего, — рассказал о своих впечатлениях актер Александр Петров. — В этом обтягивающем трико с датчиками я бегал, прыгал, дрался. Это абсолютно уникальный опыт, тем более что в России до нас этого никто еще не делал.

По сюжету неудачная спецоперация заканчивается для майора Хромова (Сергей Гармаш) переселением в тело маленького ребенка. И всему виной проклятие гадалки. Но даже пересев из полицейской машины в детскую коляску, он умудряется доставить немало хлопот преступному синдикату на Дальнем Востоке. При этом мама ребенка (Лиза Арзамасова) не подозревает, что ее сын способен вести жесткие допросы, а папа (Андрей Назимов) вынужден стать невольным «напарником» Хромова.

— «Напарник» — крайне амбициозный проект, — рассказал продюсер Сергей Сельянов. — Но должны же мы где-то быть первопроходцами, а это первый фильм, который использует настолько передовую технологию. Мы первые. Как Гагарин.

Премьера в российском прокате состоится 14 сентября, но уже сейчас зрители могут посмотреть первый трейлер комедии в сети.