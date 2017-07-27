Здание ветеринарной лаборатории в Архангельске подтопило в результате сильного ливня. В результате непогоды произошло затопление помещения на первом этаже.

Пожарные и спасатели областной службы спасения провели работы по откачке воды при помощи гидроэлеватора и мотопомпы. Все вещества, представляющие опасность (в лаборатории исследуют болезни животных), были убраны в недоступное для воды место, сообщает News29.

За минувшие сутки в Архангельске выпало более 40 мм осадков, что составляет более 65% месячной нормы. Бригады коммунальных предприятий всю ночь боролись с последствиями сильного ливня.

Ливневые сети Архангельска находятся в исправном состоянии, однако из-за неудовлетворительного состояния участка дорог они не способны справиться с обильным количеством осадков, в результате чего произошли сильные подтопления на дворовых территориях и иных участках.