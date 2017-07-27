Жители Липецка предлагают властям сначала отремонтировать мосты, а потом отмечать праздники. Соответствующая инициатива появилась на «Портале неравнодушных».

Ее автор считает нужным отказаться от масштабных общегородских мероприятий. А деньги, выделенные на них, потратить на ремонт мостов.

«Мы будем ждать, пока произойдет ЧП, только тогда будем ликвидировать последствия или всё же провести превентивные меры и праздники отмечать поскромнее», — цитирует Gorod48 автора обращения Олесю Кобзеву.

Для того чтобы инициатива была рассмотрена мэрией Липецка, ей необходимо набрать более 500 положительных откликов. Пока она будет находиться на стадии народного голосования до 26 августа.