На площади Независимости в Киеве проходит акция в поддержку Михаила Саакашвили, которого накануне лишили украинского гражданства. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя партии «Рух новых сил».

«Все наши силы: и самой партии, и окружения, и общественных активистов — нацелены на то, чтобы добиться справедливости в связи с лишением Саакашвили гражданства», — цитирует агентство своего собеседника.

На демонстрации собрались как члены партии Саакашвили, так и его соратники. Сообщается, что в партии решение президента Украины сочли «несправедливым и абсурдным». Цель акции — «отстоять права украинского гражданина».

Как заявила администрация президента Украины, Саакашвили был лишен гражданства из-за указания неверных данных, которые позже были предоставлены Генпрокуратурой Грузии. При этом указ о лишении бывшего президента Грузии гражданства опубликован не будет, так как содержит персональные данные.