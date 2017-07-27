Масштабный турнир «Танковый биатлон» уже в пятый раз пройдет в подмосковном парке «Патриот» на полигоне Алабино. Соревнования начнутся 29 июля и завершатся 12 августа.

Для участия в соревнованиях в Россию прибыли более 1,2 тыс. военнослужащих из Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана и Уганды. Для перевозки людей и техники задействовали военно-транспортную авиацию и более 10 поездов.

«Сборная Китая ранее была единственной из иностранных команд, выступающей на собственных машинах, остальным участникам свою бронетехнику предоставляла Россия. В этом году свои танки привезут также Индия и Белоруссия», — рассказал вице-президент Федерации танкового биатлона Александр Куликов.

Команды будут состязаться в вождении танка и стрельбе. Соревнования состоят из индивидуальных заездов, трех полуфинальных и финальной эстафет, в которых примут участие более 80 боевых машин. Зрители увидят в действии такие марки танков, как знаменитый российский Т-72 и его белорусский аналог Т-72БМЭ, индийский Т-90С Bhishma и китайский Type-96B.

Кроме того, в день открытия конкурса зрителей ждет «Танковый балет». Тяжелые бронемашины демонстрируют виртуозное синхронное вождение на небольшой для военной техники площадке. Действие пройдет под музыку в сопровождении комментариев диктора, а сами «номера» участникам поставит театральный балетмейстер.

В день закрытия соревнований зрителей также ждет выступление пилотажных групп России.

Кроме основной программы соревнований на территории полигона пройдут показательные выступления по вертолетному, парашютному, конному спорту и служебно-прикладному собаководству, а также соревнования по пейнтболу и практической стрельбе.

На отдельных площадках будут развернуты выставка современной и исторической боевой техники, город игровых зон с аттракционами и мастер-классами, спортивными конкурсами, интерактивными и виртуальными игровыми зонами, стрелковым полигоном для гостей всех возрастов. Зрители смогут посетить «Дом дружбы», в котором будут развернуты культурные экспозиции стран — участниц конкурса, выступать отечественные и зарубежные танцевальные коллективы, артисты и музыканты. Событиям отечественной истории будет посвящена выставка работ художников и скульпторов.