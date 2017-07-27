Канадский певец Джастин Бибер на своем внедорожнике сбил фотографа, попытавшегося его сфотографировать. Об этом сообщает Daily Mail.

ЧП произошло в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, рядом с помещением театра в Беверли-Хиллс, где проходила церковная служба. Сотрудник СМИ вместе с коллегами ждал, пока популярный поп-исполнитель выйдет, чтобы сделать несколько фото. Когда тот появился, все расступились, но Бибер не заметил, что рядом с его авто остался человек, и задел его бортом машины, сообщает телеканал «360». Сразу после инцидента певец вышел из внедорожника и предложил оказать помощь пострадавшему.

На место ЧП оперативно прибыли сотрудники полиции и «скорая». Травмы оказались несерьезными. Стражи порядка после опроса отпустили певца.