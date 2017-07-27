Министр экономики и энергетики Германии Бригитта Циприс обвинила Соединенные Штаты в отходе от общей линии по ограничительным мерам против России в связи с планами конгресса США принять закон об ужесточении санкций в отношении РФ и заявила, что не исключает введения ответных мер против Соединенных Штатов.

Принятие подобных мер без координации с Европой грозит ущербом для компаний Германии, заявила министр. «США отошли от общей с ЕС линии по вопросу антироссийских санкций», — цитирует Циприс Reuters.

По словам министра экономики ФРГ, ситуация вокруг санкций стала еще одной трудностью в отношениях Евросоюза и Германии с США.

Циприс также заявила в эфире телеканала ARD о возможном введении ответных ограничительных мер, передает RT.

«Есть вероятность введения ответных санкций», — сказала глава министерства.

Министр подчеркнула при этом, что Берлину не нужна торговая война с Соединенными Штатами.

Напомним, во вторник в конгрессе США прошло голосование по законопроекту об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. За принятие документа проголосовали 419 конгрессменов, против — трое.

В Кремле оценили проект закона «крайне негативно», а в ЕС его назвали «односторонними действиями Вашингтона».

Законопроект поступит в ближайшее время на рассмотрение сената, а затем его должен будет подписать президент США Дональд Трамп.