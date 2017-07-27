Увеличивается площадь лесных пожаров, бушующих на Ямале. За последние сутки были выявлены новые очаги возгорания в Надымском, Красноселькупском, Шурышкарском, Пуровском и Тазовском районах.

Для тушения задействовано 18 воздушных судов, в том числе два самолета и два вертолета МЧС. Сейчас они работают в районе Салехарда, сообщает ямальское управление МЧС.

Как напоминает ИА «Ура.Ру», накануне в регионе было зафиксировано 89 очагов. Огнем охвачено более 18 тыс. га леса. За сутки площадь увеличилась примерно втрое, а за неделю, с того момента, как поступили первые сообщения о возгораниях, — в 10 раз.

В МЧС утверждают, что угрозы населенным пунктам и потенциально опасным объектам пока нет.

Напомним, режим ЧС действует на Ямале с 23 июля. В тушении задействовано более 500 человек, в том числе спасатели, прибывшие из других российских регионов.