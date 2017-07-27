Сотрудники ФСБ задержали участников неонацистской группы, которые занимались изготовлением и продажей оружия. Об том сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Задержания проходили 25 и 26 июля в Подмосковье. Среди задержанных — организатор криминального бизнеса, а также его сообщники. Правоохранители изъяли целый арсенал оружия: семь пистолетов-пулеметов «Кедр», пулемет «Дегтярева», 31 пистолетов и револьверов типа ТТ, ПМ, наган, два автомата Калашникова, 3 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте, ручные осколочные гранаты, комплектующие и запчасти к огнестрельному оружию в большом количестве, а также более 1,5 тыс. патронов разного калибра, пишет BFM.RU. Также сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольной мастерской, где задержанные проводили модернизацию огнестрельного оружия.

Возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-разыскные мероприятия по установлению возможной причастности задержанных к совершению других преступлений.