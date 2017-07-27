Врачи городской больницы №9 в Челябинске почти две недели лечили 11-летнюю девочку от кишечной инфекции, не сумев диагностировать у нее аппендицит.

Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ» со ссылкой на пресс-службу горздрава, девочка поступила в инфекционное отделение больницы 11 июня 2017 года. Врачи лабораторно подтвердили у ребенка кишечную инфекцию, однако позже у пациентки диагностировали аппендицит, ребенка экстренно перевели в горбольницу №1, ее прооперировали. Из-за несвоевременного оказания необходимой медицинской помощи у девочки развился перитонит.

По факту произошедшего мама девочки написала заявление в следственный комитет и прокуратуру Ленинского района Челябинска. В ближайшее время ведомства проведут доследственную проверку в связи со случившимся.