Сотрудники прокуратуры, полиции, Роспотребнадзора и госинспекции по маломерным судам в ходе совместной проверки выявили несанкционированный палаточный лагерь рядом с деревней Головино Конаковского района Тверской области.

В лагере, который расположился между притоком реки Созь и рекой Чернавка, на момент проверки находились 36 детей в возрасте 7–14 лет. Ребят сопровождали семеро взрослых, двое из которых были родителями детей. Отдыхающие проживали в 15 палатках, еду готовили на газовых плитках, воду брали из подземного источника. Как сообщает ИА «ТВЕРИГРАД», в лагере не было электроснабжения.

Всех детей срочно отправили по месту жительства в Москву. Деятельность объекта прекращена. По предварительным данным, лагерь организован несколькими православными приходами Москвы и назывался «Лесной городок». Документы о принадлежности к каким-либо общественным организациям, а также разрешение на работу проверяющим предоставлены не были.