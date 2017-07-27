Промышленники Германии выступили за то, чтобы проект газопровода из России «Северный поток–2» не расценивался с политической точки зрения.

Об этом заявил в четверг, 27 июля, исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

«Северный поток–2» поможет компенсировать снижающиеся темпы добычи в Европе. Мы отвергаем любые попытки политизировать проект», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что строительство газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию начнется в 2018 году и будет окончено в 2019-м. Его назначение — удвоить мощность уже существующего путепровода.