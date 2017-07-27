Как животные в зоопарках мира спасаются от жары
Фруктовый лед, освежающий душ, мясной леденец и другие способы
Фото: Getty Images/Chung Sung-Jun
В зоопарке Южной Кореи жирафов кормят замороженными фруктами. Парк развлечений «Эверленд», город Йонъин
Фото: Getty Images/Andreas Rentz
Полярный медведь из Берлинского зоопарка угощается замороженными овощами и рыбой
Некоторых животных спасают от жары прохладным душем. На фото: альпака в зоопарке города Ханчжоу в Китае
Кошачьи лемуры лакомятся замороженными фруктами, китайская провинция Шаньдун
Фото: Getty Images/Chung Sung-Jun
Смотрители зоопарка в парке развлечений «Эверленд» приготовили для тигра леденец из куриного мяса, Южная Корея
Макак из зоопарка города Хэфэй спасают от жары с помощью льда
Фото: Global Look Press/ChinaFotoPress
Панда из китайского зоопарка в городе Ухань ест морковь и яблоки за ледяным столом
Черный медведь грызет блок с замороженными фруктами, провинция Шаньдун в Китае
Слона из китайского зоопарка кормят охлажденным арбузом, округ Шицзячжуан
Фото: Getty Images/Chung Sung-Jun
Лев наслаждается прохладной водой во время жары в парке развлечений «Эверленд» в городе Йонъин, Южная Корея
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