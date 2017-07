Подавшему в отставку пресс-секретарю Белого дома Шону Спайсеру предложили принять участие в популярном телешоу «Dancing with the Stars» («Танцы со звездами»). Об этом сообщает портал Page Six.

Согласно информации источников портала, в Нью Йорке состоялись встречи Спайсера с руководителями крупнейших телеканалов — ABC, NBC, CBS, Fox News, на которых обсуждалась его возможная карьера на ТВ. В частности, политик планирует поделиться информацией о президенте США Дональде Трампе.

Отмечается, что Спайсер отказался комментировать данную информацию порталу, как и представитель телеканала ABC.