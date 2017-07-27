ДТП с участием пассажирской маршрутки и грузового автомобиля произошло в Ставропольском крае на 232-м км федеральной трассы «Кавказ». В результате погиб один человек, девять человек пострадали, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

По информации ведомства, водитель грузовика Volvo не выдержал безопасной дистанции до впереди идущей пассажирской «ГАЗели» и допустил столкновение.

От полученных травм на месте происшествия погибла пассажирка маршрутки, ее личность сейчас устанавливается, на вид ей около 35 лет. Еще девять человек доставлены в больницу. Микроавтобус совершал рейс по маршруту Невинномысск–Кочубеевское», передает NewsTracker.

В момент аварии в маршрутке находились десять человек. За рулем грузового автомобиля находился 27-летний житель Краснодарского края, уточняет РЕН ТВ.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.