В Москве в четвертый раз пройдет «Неделя российского кино». Цель проекта — популяризация отечественного кинематографа и поддержка российских кинорежиссеров. Ежедневно с 31 июля по 6 августа в кинотеатре «Космос» можно будет увидеть лучшие отечественные картины последних лет.

Откроет «Неделю российского кино» фантастическая комедия Николая Досталя «Монах и бес», ставшая в 2016 году лауреатом премии «Ника» в четырех номинациях (лучший сценарий, лучшая мужская роль, лучшая мужская роль второго плана и работа звукорежиссера).

Фото: Наше Кино

— Мы поддерживаем отечественный кинематограф — показываем авторские картины и фильмы ограниченного проката, проводим встречи с режиссерами, — рассказала «Известиям» генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко. — Для зрителей это возможность бесплатно посмотреть качественные российские фильмы, снятые за последние несколько лет.

Одной из картин «Недели» стал фильм «Эластико» режиссера Михаила Расходникова. Это спортивная драма о молодом человеке по имени Матвей, который живет в провинции, любит девушку Дашу, участвует в мелких криминальных авантюрах, играет в дворовый футбол и… мечтает о большом спорте.

Фото: Наше Кино

— После проката фильма мы получили тысячи отзывов с просьбой снять продолжение истории, — рассказывает продюсер картины Георгий Малков. — Осенью мы собираемся приступить к съемкам второй части и надеемся, что она получится еще более зрелищной и эффектной.

Также в программе — фильм Ильи Учителя «Огни большой деревни», комедия Натальи Меркуловой «Яна + Янко» с Олесей Судзиловской в главной роли, мелодрама Юлии Белой «Городские птички» и многие другие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

«Неделя российского кино» проводится «Москино» при поддержке телеканала TV1000 «Русское кино». Чтобы попасть на бесплатный сеанс, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.