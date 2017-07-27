Адмирал ВМС США готов нанести ядерный удар по КНР по приказу Трампа
Командующий Тихоокеанским флотом США Скотт Свифт заявил, что готов нанести ядерный удар по Китаю, если такой приказ поступит от президента страны Дональда Трампа.
Свифт заявил о возможности масштабного конфликта, выступая на конференции по безопасности в австралийском университете после совместных военных учений США и Австралии, сообщает AP. Вопрос о том, выполнил бы адмирал приказ президента о нанесении ядерного удара по КНР, задал один из ученых. «Ответ — да», — сказал военный.
Командующий подчеркнул, что клятву подчиняться приказам главнокомандующего давал каждый американский военнослужащий, пишет сетевое издание m24.ru.
Тихоокеанский флот — один из двух основных оперативно-стратегических соединений ВМС США, в зону ответственности которого входит почти вся акватория Индийского и Тихого океанов от западного побережья Соединенных Штатов до восточных берегов Арктики и часть арктического бассейна общей площадью более 100 млн кв. миль.
На вооружении Тихоокеанского флота ВМС США состоят, в частности, три атомных авианосца и более 20 атомных подлодок.