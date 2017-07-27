Командующий Тихоокеанским флотом США Скотт Свифт заявил, что готов нанести ядерный удар по Китаю, если такой приказ поступит от президента страны Дональда Трампа.

Свифт заявил о возможности масштабного конфликта, выступая на конференции по безопасности в австралийском университете после совместных военных учений США и Австралии, сообщает AP. Вопрос о том, выполнил бы адмирал приказ президента о нанесении ядерного удара по КНР, задал один из ученых. «Ответ — да», — сказал военный.

Командующий подчеркнул, что клятву подчиняться приказам главнокомандующего давал каждый американский военнослужащий, пишет сетевое издание m24.ru.

Тихоокеанский флот — один из двух основных оперативно-стратегических соединений ВМС США, в зону ответственности которого входит почти вся акватория Индийского и Тихого океанов от западного побережья Соединенных Штатов до восточных берегов Арктики и часть арктического бассейна общей площадью более 100 млн кв. миль.

На вооружении Тихоокеанского флота ВМС США состоят, в частности, три атомных авианосца и более 20 атомных подлодок.