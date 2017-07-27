Уголовное дело заведено в отношении жительницы Волгодонска, которая оставила на скамейке свою четырехмесячную дочь. Материалы дела будут переданы в суд, женщина будет лишена родительских прав.

В полиции не исключают, что 25-летняя мать могла просто забыть ребенка в темное время суток. Как сообщает RostovGazeta, девочку нашли местные жители. Сейчас младенец находится в медучреждении.

В полиции рассказали, что у женщины есть пятилетняя дочь. Подозреваемая не раз привлекалась к ответственности за плохое воспитание ребенка.