Эксперты заявили, что решение Германии не включать в план развития газовых сетей проекты, связанные со строительством «Северного потока — 2», может быть связано с санкциями США.

Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ решило не включать в план развития газотранспортной сети страны до 2026 года пять проектов, связанных со строительством «Северного потока – 2», посчитав их ненадежными.

«Реализация проекта не совсем соответствует целям Еврокомиссии по диверсификации поставок газа. Плюс накладываются вопросы, связанные с санкциями США, по которым все проекты, направленные на экспорт нефти и газа из России, будут подвергаться повышенному вниманию со стороны американских властей», — сказал начальник управления по стратегическим исследованиям в энергетике при правительстве РФ Александр Кудрин.

При этом заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечает, что главным критерием отказа, скорее всего, стали внутренние дела ФРГ.

«Звучит громко: ненадежность пяти проектов. <…> Здесь скорее какие-то внутригерманские дела. На политическом уровне ФРГ поддерживает строительство и реализацию «Северного потока – 2», но это не значит, что она это пропишет во всех своих внутренних ориентирах. Хотя, конечно, нельзя исключать, что немецкие чиновники решили подстраховаться из-за санкций, чтобы не создавать дополнительное давление на себя и критику сейчас», — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Гривач также отметил, что рекомендации Федерального сетевого агентства ФРГ не отразятся на строительстве газопровода.