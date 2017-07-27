Заявление об ухудшении погоды в Москве уже неактуально. Об этом РБК сообщил дежурный офицер Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС Николай Смирнов.

«Это было актуально буквально в течение одного-двух часов ночью, как пришло это предупреждение от Центрального УГМС. Этот фронт уже ушел, и больше экстренных предупреждений не было», — цитирует агентство Смирнова.

Ранее ГУ МЧС по Москве со ссылкой на прогноз Росгидромета предупреждали об ухудшении погоды в столице — ожидались дожди и грозы, был возможен град.

Как сообщает РБК, четверг должен стать самым теплым днем в году — температура поднимется до 32 градусов.

«Сегодня возможен самый теплый день в году. Хорошая жаркая погода, даже теплее, чем вчера. Ждем до плюс 32 градусов в центре Москвы. Возможны кратковременный дождь и гроза. Это не по всей Москве, а локально», — сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.