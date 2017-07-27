Полковник Артем Громов назначен начальником Центрального спортивного клуба армии Минобороны РФ. Об этом сообщается на сайте клуба.

С 2012 по 2015 Громов занимал должность заместителя начальника ЦСКА. Таким образом, полковник сменил на этом посту Михаила Барышева, который ранее был назначен начальником главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил РФ.

По данным сайта ЦСКА, Громов имеет ученую степень кандидата педагогических наук и звание мастера спорта по военно-спортивному многоборью.