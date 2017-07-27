Здание Рязанского государственного цирка планируется отремонтировать к 2018 году. Об этом сообщил генеральный директор Росгосцирка Дмитрий Иванов.

В здании цирка есть два манежа: один репетиционный, другой — для выступлений. Общая вместимость цирка составляет около 2 тыс. мест.

Рязанский государственный цирк, история которого ведется с 1971 года, был закрыт на капитальный ремонт 24 февраля прошлого года. В ноябре 2015 года в цирке произошел пожар площадью около 300 кв. м, открыть после ремонта цирк планировалось летом 2016 года, после чего дату открытия перенесли на осень 2017 года, сообщает РИА «7 новостей».