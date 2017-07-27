Авиакомпания «Якутия» намерена выплатить компенсации пассажирам, которые сдали свои билеты после экстренной посадки Boeing в Ростове. Самолет направлялся из Симферополя в Москву.

Как сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы авиакомпании, изначально на борту находились 167 пассажиров. Билеты в Ростове возвратили 76 человек. Впрочем, пока за возмещением ущерба никто не обращался.

Напомним, экстренную посадку самолет авиакомпании «Якутия» совершил в минувшую субботу, 22 июля. Пассажиры утверждали, что причиной была разгерметизация кабины — они приземлялись в кислородных масках.

Однако в аэропорту Ростова информацию о поломке борта не подтвердили. Там говорят, что решение о посадке было принято из-за густого тумана.

Далее рейс дважды откладывали, после чего пассажиров перевезли на автобусах в Краснодар. Общая задержка составила около двух суток.

Между тем, как ранее писали «Известия», Ространснадзор начал внеплановую проверку авиакомпании.