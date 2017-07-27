Генпрокурор РФ Юрий Чайка обеспокоен тем, что снизилось число выявляемых коррупционных преступлений, в первом полугодии оно упало на 14%.

Об этом он заявил на коллегии своего ведомства.

«Вызывает беспокойство снижение числа выявленных коррупционных преступлений — минус 14%, особенно взяточничество — минус 30%», — цитирует его «Интерфакс».

При этом отмечается, что по требованию прокуратуры в 2017 году в связи с утратой доверия было уволено 377 государственных и муниципальных служащих, в основном за коррупцию.